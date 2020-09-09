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Талибы* заявили о непричастности к покушению на вице-президента Афганистана
*Талибы — запрещённая в России организация
Кабул,
9 сентября 2020, 23:15 — REGNUM Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отрицает причастность к покушению на первого вице-президента Афганистана Амруллу Салеха, 9 сентября сообщает агентство Reuters.
Как сообщало ИА REGNUM, утром 9 сентября в Кабуле было совершено нападение на вице-президента Салеха. В результате взрыва погибли 10 человек, не менее 15 получили ранения.
Сам вице-президент жив. Жертвами и пострадавшими в результате теракта стали его охранники и прохожие.
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История вопроса
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Подрывы взрывных устройств в Афганистане происходят регулярно и зачастую приводят к значительным жертвам как среди полиции и военных, так и гражданского населения.
Распространенной тактикой является использование заминированных автомобилей, нередки случаи подрыва смертников, оснащенных т.н. «поясом шахида». Дополнительной проблемой является значительное количество мин, число которых измеряется десятками миллионов штук.
По мнению Центра обнаружения мин ежемесячно от подрыва на минах гибнут от 180 до 200 человек. Подрывы фугасов активно используются членами движения «Талибан» (радикальная организация, чья деятельность запрещена в России ) для атак против представителей нынешних властей Афганистана.