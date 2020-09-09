Москва, , 22:59 — REGNUM Российские истребители МиГ-29 поднимались на перехват двух самолетов ВВС Норвегии, шедших к границе России над Баренцевым морем, сообщает 9 сентября Национальный центр управления обороной РФ.

Два воздушных объекта были обнаружены над нейтральными водами Баренцева моря средствами контроля воздушного пространства.

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушений Государственной границы РФ в воздух были подняты два истребителя МиГ-29, экипажи которых классифицировали их как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы «Фалкон-20» и самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии», — указано в сообщении Центра.

В результате перехвата самолёты ВВС Норвегии изменили курс и ушли от российской границы.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября самолёт-разведчик ВВС США был перехвачен у границы России над Чёрным морем.

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