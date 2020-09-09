Кабул, , 22:54 — REGNUM Не менее 10 человек погибли и 15 человек получили ранения в результате покушения на первого вице-президента Афганистана Амруллу Салеха в Кабуле, 9 сентября сообщает агентство Reuters.

Нападение на конвой Салеха произошло в столице Афганистана утром 9 сентября. Жертвами взрыва стали в основном охранники вице-президента и мирные жители.

По сообщению офиса вице-президента, сам Салех не пострадал в результате атаки. Ни одна из радикальных группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение.

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