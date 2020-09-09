Париж, , 22:59 — REGNUM Первый тур голосования за лидера фракции партии «Вперед, Республика!» в Национальном собрании Франции завершился победой Кристофа Кастанера и Орор Берже. Теперь они сойдутся во втором туре, сообщает France Info.

В ходе первичного голосования за будущего лидера парламентской фракции «Вперед, Республика!» бывший министр внутренних дел Кристоф Кастенер набрал 36,06%, или 97 голосов. Сразу за ним следует Орор Берже, получившая 30,11%, или 81 голос. Явка депутатов от «Вперед, Республика!» достигла 98%.

Другие кандидаты — бывший министр экологического перехода Франсуа де Руги, депутат от департамента Эро Коралин Дюбост и депутат от Сен-Сан-Дени Патрис Анато — набрали 59 (21,93%), 26 (9,67%) и 6 (2,23%) голосов соответственно и не смогли пройти во второй тур, который намечен на 10 сентября.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 9 и 10 сентября депутаты Национального собрания Франции от партии «Вперед, Республика!» проголосуют за нового лидера партии в парламенте.

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