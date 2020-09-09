Мехико, , 21:39 — REGNUM Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство может отказаться от вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca, 9 сентября сообщает агентство Reuters.

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На пресс-конференции в Мехико мексиканский президент заявил, что у Мексики есть «другие варианты» потенциальной вакцины от коронавируса. Ранее AstraZeneca приостановила испытания своей вакцины из-за потенциально опасных побочных эффектов.

Ранее власти Мексики уже заявили о готовности закупить российскую вакцину «Спутник V», а также провести испытания вакцин от COVID-19 китайских и американских производителей.

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