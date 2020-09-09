Вашингтон, , 21:17 — REGNUM Объём сборов в пользу избирательной кампании Джо Байдена, баллотирующегося от Демпартии США, превысил в августе объём сборов у Дональда Трампа (Республиканская партия), передаёт 9 сентября Fox News.

Уточняется, что республиканцы собрали $210 млн добровольных пожертвований. Такие данные привёл источник в республиканском избирательном штабе. Общая сумма собранных средств оказалась больше $1,3 млрд.

Что касается демократов, то они в августе собрали более $364 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рейтинг одобрения Трампа на начало этого месяца составил 47%, по данным одного из проведённых в США соцопросов. Недовольны его деятельностью на высшем государственном посту 53% сограждан.

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