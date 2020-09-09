Москва, , 19:29 — REGNUM Истребитель Су-27 осуществил перехват самолета-разведчика ВВС США над Черным морем, сообщает 9 сентября российский Национальный центр управления обороной.

Приближающийся к государственной границе РФ воздушный объект был обнаружен средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27, экипаж которого классифицировал ее как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил над акваторией Черного моря», — указано в сообщении Центра.

После разворота иностранного самолета от границы России, истребитель Су-27 благополучно вернулся на свою базу. Нарушения границы РФ не допущено

Читайте ранее в этом сюжете: Появилось видео перехвата Су-27 самолётов-разведчиков США и Швеции