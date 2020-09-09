Киев, , 19:28 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что не видит необходимости кадровых изменений во власти в ближайшее время.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом он заявил на брифинге сегодня, 9 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Кадровые изменения… не знаю… для хайпа или для чего?», — так Зеленский отреагировал на соответствующий вопрос журналиста.

Президент отметил, что кадровые изменения должны делать, когда в критической ситуации человек не выполняет свою работу, но такого сейчас в украинской власти, по его мнению, нет.

«Если мы увидим, что человек не выполняет свои обязанности — нужно человека менять, несмотря на то, сколько он на этой должности работает», — заявил Зеленский.

ИА REGNUM напоминает, что в конце августа лидеры президентской партии «Слуга народа» сами намекнули на возможные кадровые перестановки в правительстве.

Сначала глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия допустил, что осенью в правительстве произойдут кадровые изменения, хотя и не стал уточнять, о каких министерствах идет речь. Затем заместитель главы фракции Александр Корниенко отметил, чтоесть вопросы к «экономическому блоку» — то есть работе министерства финансов и министерства экономики.

До этого сам Зеленский говорил, что его не смущают частые кадровые ротации в правительстве и он будет менять чиновников до тех пор, пока не получит устраивающий его результат.