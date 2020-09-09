Пекин, , 18:50 — REGNUM США намеренно дестабилизируют обстановку в Южно-Китайском море и мешают региональным государствам урегулировать имеющиеся между ними споры, заявил 9 сентября глава МИД Китая Ван И.

«США, исходя из собственных политических интересов, напрямую вмешиваются в территориальные и морские споры в регионе, постоянно демонстрируют силу и наращивают военное присутствие, более других усиливая милитаризацию Южно-Китайского моря», — цитирует заявление Ван И официальный сайт внешнеполитического ведомства КНР.

При этом Ван И отметил, что «США препятствуют усилиям Китая и стран АСЕАН по урегулированию споров и провоцируют конфронтацию в регионе».

«Надеемся, что страны за пределами региона, включая США, будут в полной мере уважать желания и стремления региональных государств вместо того, чтобы создавать напряженность и извлекать из этого личную выгоду», — подчеркнул Ван И.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября министр обороны Японии Таро Коно заявил, что Китай является угрозой безопасности Японии.

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