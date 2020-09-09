Токио, , 18:37 — REGNUM Китай является угрозой безопасности Японии, так как хочет силой изменить статус-кво в регионе, заявил 9 сентября министр обороны Японии Таро Коно в Центре стратегических и международных исследований (CSIS).

«Являясь министром обороны, я могу сказать, что Китай стал угрозой безопасности Японии, он имеет возможности и намерения, поэтому мы должны очень внимательно следить за их поведением», — сказал Коно.

По его словам, Япония вместе с США должна очень внимательно отслеживать действия Пекина.

Кроме того, министр обороны Японии подчеркнул, что Китай существенно наращивает военные расходы и активизирует свою военную деятельность в регионе.

«Сейчас мы видим их намерение изменить статус-кво с применением силы… Мы очень обеспокоены намерениями Китая, что они хотят сделать», — сказал Коно.

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