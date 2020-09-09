Белград, , 18:30 — REGNUM Европейский союз вынудил Сербию отказаться от совместных с Россией и Белоруссией учений, сообщает 9 сентября Tanjug.

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Соответствующее заявление сделал сербский министр обороны Александр Вулин, отметив, что так решило правительство.

Власти решили, что в ближайшее время Сербия не будет участвовать «в каких бы то ни было учениях или военных активностях ни с НАТО, ни с ОДКБ, ни с Россией, США, КНР, ЕС — ни с Востоком, ни с Западом».

Вулин добавил, что на его страну давит ЕС, причём «незаслуженно» и очень сильно. Он пояснил, что Сербия ничем не провинилась и что это давление — результат «истерии, которая определяет политические решения и направления больших и мощных стран».

Вулин «От нас требуют ценой отказа от нашего европейского будущего и ценой ещё большего давления на нашу политику, а также на наш народ в Косове и Метохии и Республике Сербской отказаться от запланированных военных учений с Белоруссией».

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Напомним, 10 сентября начинаются совместные учения «Славянское братство — 2020» с участием России и Белоруссии. В учениях, которые пройдут в Белоруссии, должны были участвовать и сербы.

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