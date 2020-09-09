Париж, , 18:33 — REGNUM Согласно опросу, опубликованному в среду, 9 сентября, и проведенному международной исследовательской компанией Ipsos, уровень одобрения деятельности премьер-министра Франции Жана Кастекса упал до 37%. Этот же показатель составляет 40% для президента Франции Эммануэля Макрона.

Опрос, проведенный группой Ipsos, показал, что 41% французов негативно оценивает деятельность Кастекса, что на 14 процентных пунктов выше, чем в июле этого года. Рейтинг Макрона остается стабильным: 55% населения оценивают его деятельность негативно, что на один процентный пункт ниже, чем в июле.

Среди известных политических деятелей Франции наиболее высокий рейтинг получили бывший премьер-министр Эдуар Филипп (54% французов доверяют ему), бывший министр комплексных экологических преобразований Николя Юло (48%) и нынешний министр культуры Розлин Башло (45%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным опроса института общественного мнения Франции, доля недовольных действиями президента в августе 2020 года составила 63%.

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