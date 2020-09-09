Бишкек, , 17:20 — REGNUM Европейский союз предоставит правительству Киргизии €12 млн 690 тысяч (1 млрд 138 млн рублей) в рамках восьмилетнего проекта по реформированию сектора юстиции республики, передает пресс-служба минюста.

За счет этих денег планируется улучшить систему юстиции и развить верховенство права в стране, усовершенствовать деятельность института пробации и процесс разработки законодательных актов, а также внедрить систему мониторинга, ориентированную на широкие слои населения.

В министерстве юстиции отмечают, что также эти средства пойдут повышение квалификации сотрудников генпрокуратуры, ведущих дела о случаях насилия над женщинами и насилия в семье, и на разработку и продвижение альтернативных мер наказания, не связанных с задержанием и тюремным заключением.