Вашингтон, , 17:18 — REGNUM Идея выдвижения Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира понравилась президенту Соединённых Штатов. Об этом он написал 9 сентября в Twitter.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Комментируя инициативу Кристиана Тайбринг-Джедде — депутата от «Партии прогресса» (Норвегия) и председателя Парламентской ассамблеи НАТО, Трамп запостил соответствующее сообщение The Jerusalem Post, добавив: «Спасибо!»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тайбринг-Джедде предложил выдвинуть Трампа на премию за его посредничество в соглашении Израиля и ОАЭ о полной нормализации отношений.

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