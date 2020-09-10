Варшава, , 01:59 — REGNUM Отношения между политическим руководством страны и ее дипломатическим корпусом могут, как это ни удивительно, строиться весьма отличным от нормального образом. Какой пример таких странных отношений дает современная Польша, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Президент Польшы Анджей Дуда (сс) Kancelaria Sejmu. Aleksander Zieliński

Нормальный способ всякой деятельности обычно заключается в том, что лучше, когда работу делает профессионал, а не любитель, пусть даже и сколь угодно мотивированный. Вот как раз в качестве такого «мотивированного любителя» и выступила политическая верхушка правящей польской партии «Право и Справедливость». Взявшись вести всю международную политику своими силами, руководство этой партии добилось того, что дипкорпус обезлюдел, если и не буквально, то во всяком случае в нем перевелись люди, получившие специальную подготовку и сделавшие дипломатическую карьеру.

Создавшаяся ситуация по мнению самих польских дипломатов, чревата большими неприятностями в будущем, ведь дипломатия это особый язык и отказываться от владения им, значит для попавшей в такое положение страны заведомые потери в грядущих международных переговорах. Или Польша уже настолько поверила в США, что и свою внешнюю политику готова вручить вашингтонским дипломатам вместо своих?

Читайте статью Станислава Стремидловского «Варшава реорганизует свою внешнюю политику в духе большевиков».