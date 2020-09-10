Москва, 10 сентября 2020, 04:17 — REGNUM Возвращение праздника 3 сентября — Дня Победы над Японией можно только поддерживать и приветствовать. К сожалению, до сих пор продолжаются попытки затушевать смысл этого события, подделываясь под нездоровые нормы, унаследованные прямиком из темных 90-х. О том, как такие действия могут затмить хорошую инициативу, рассказывает политический обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

«За победу над Японией». Медаль СССР. 1945
«За победу над Японией». Медаль СССР. 1945

Для чего праздник Победы над милитаристской Японией был переименован в «День окончания Второй мировой войны»? Говорят, что так сказываются попытки не обижать современных японцев, хотя ни малейшей обиды в этом нет. И в самой Японии милитаризм времен Второй мировой давно осужден. Точно также, как осужден гитлеровский фашизм в Германии, в которой также День Победы не воспринимается никем из нормальных немцев как оскорбление.

Многие серьезные ученые, политики и общественные деятели России подписали обращение к президенту России, в котором аргументированно доказывали необходимость чтить дату 3 сентября именно как День Победы над Японией. В чем же заключается их аргументация?

Читайте статью Анатолия Кошкина «Искажать смысл и название Дня Победы над Японией недопустимо!».