Минск, , 08:25 — REGNUM Желая иметь поле для маневра в переговорах с Россией, белорусский президент Александр Лукашенко сам создал весь тот прозападный слой белорусских чиновников, который теперь пошел в атаку на белорусскую государственность. Что может сделать Лукашенко для того, чтобы совладать с отбившимися от рук «борцами с тиранией», рассуждает обозреватель ИА REGNUM Александр Халдей.

На перепутье Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Сначала вся когорта прозападных белорусских политиков, особенно широко представленная в белорусском МИДе, но и не только в нем, должна была служить декорацией к пьесе Лукашенко, в которой он грозил окончательно обидеться на Россию и уйти всей Белоруссией на Запад. Пьеса эта исполнялась белорусским президентом с удручающей регулярностью, не только когда нужно было выбить из Москвы очередную финансовую поблажку, но и просто так, про запас.

В результате те, кто в Белоруссии изображал прозападную часть политического класса, и впрямь поверили в «уход на Запад». А президентские выборы показались им, не без намека, брошенного все тем же Западом, удобным временем для начала «восстания». Теперь, напуганный поведением собственноручно выращенного монстра, Лукашенко не может загнать его обратно в стойло. Дороги назад нет, а путь на Запад может привести белорусского лидера туда, куда он привел несчастного Муаммара Каддафи. Тем не менее спасение находится не так уж далеко, а путь к нему лежит через давно уже заявленное создание Союзного государства с Россией. Так не пора ли Лукашенко двинуться в этом направлении?

Читайте статью Александра Халдея «Запад заставляет Лукашенко принять Союзное государство».