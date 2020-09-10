Вашингтон, , 06:44 — REGNUM Полемика, развернувшаяся в американском издании Politico вокруг вариантов развития российско-американских отношений, наводит на мысли о том, что представления об «агрессивном натравливании» Вашингтоном постсоветских лимитрофов на Россию могут быть несколько преувеличены. В чем же причина постсоветской агрессивности бывших республик или стран-союзниц СССР, пытался разобраться обозреватель ИА REGNUM Авигдор Эскин.

США

Сначала в Politico выступили те, кто хотел бы движения в сторону большей нормализации российско-американских отношений. Интересно, что сторонниками такой позиции оказались сплошь американцы, причем американцы, экспертности которых нельзя не доверять, например влиятельнейшие экс-дипломаты, бывший министр обороны США и бывший госсекретарь.

А чуть позже в качестве их оппонентов высказались те, кто хотел бы дальнейшего ужесточения отношений с Россией со стороны США. И тут, как на подбор, оказались бывшие лидеры постсоветских республик и стран Восточной Европы. Интересно, можно ли на основе такого сопоставления сделать вывод о том, что это восточноевропейский «хвост» виляет вашингтонской «собакой» или для неприязни к России у США есть более веские причины?

Читайте статью Авигдора Эскина «Кто против пересмотра Вашингтоном политики США по отношению к России?».