Ново-Огарево, Московская область, , 16:54 — REGNUM Российская система маркировки товаров не имеет аналогов по своему охвату. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 сентября заявил министр торговли и промышленности России Денис Мантуров на совещании президента России Владимира Путина с правительством России.

«Наша маркировка не имеет на сегодняшний день аналогов в мире по всему своему охвату. Далее будем последовательно расширять спектр маркируемой продукции», — заявил Мантуров.

По его словам, помощь странам ЕАЭС и СНГ в освоении цифровых технологий для внедрения маркировки со стороны России — например, Киргии и Узбекистану, — способствует развитию российского IT-сектора и его выходу на новые рынки.