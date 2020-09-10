Минск, , 05:15 — REGNUM Действия белорусского правительства, применяющего различные репрессии к иностранным журналистам, должны, казалось бы, вызывать жесткую ответную реакцию со стороны тех стран, чьи граждане подверглись такому неправомерному давлению. О том, как сильно различается эта реакция со стороны, например, России и Германии, рассказывает постоянный автор ИА REGNUM Сергей Артёменко.

Бундестаг. Германия

Попытка высказать объективное мнение по поводу происходящих в Белоруссии массовых протестов может стать для журналиста началом нешуточных мытарств. Да и не только оппозиционеры, но и сам президент Белоруссии может дать такой «материал», который без скандальной сенсации и опубликовать-то не получится. Но тому, кто посмеет это сделать грозят ощутимые санкции со стороны блюстителей белорусской информационной чистоты.

К примеру, несколько журналистов западных СМИ были лишены аккредитации за излишне дерзкие, с точки зрения официоза, материалы. Такая же незавидная судьбина постигла и их российских коллег. Только вот реакция на эти события в Москве и в Берлине была несколько различной. В германии посол Белоруссии был вызван «на ковер» в МИД Германии — а как же отреагировали в Москве?

Читайте статью Сергея Артёменко «Пока Россия унижается перед Минском, Германия устраивает ему порку».