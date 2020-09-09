Москва, , 16:41 — REGNUM Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр, ранее вызванный в МИД РФ из-за скандала вокруг Навального, вышел из здания российского министерства иностранных дел через два часа, сообщает 9 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Раскрывать содержание беседы и каким-либо образом комментировать свой визит в МИД России фон Гайр отказался.

Напомним, ранее посол ФРГ был вызван в МИД РФ в связи со скандальными заявлениями правительства Германии об «отравлении» блогера Алексея Навального.

МИД Германии называл этот визит своего посла «давно запланированной встречей».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября правительство ФРГ заявило со ссылкой на анонимных военных врачей, что Навальный был отравлен субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок».

МИД РФ подчеркивает, что Россия до сих пор не получила официального ответа от Германии на свой запрос по этой ситуации.

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