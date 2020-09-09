Москва, , 16:41 — REGNUM Электронное голосование — это не замена обычного, уверен первый заместитель председателя Координационного совета ОП РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября сообщила пресс-служба Общественной палаты РФ.

«Электронное голосование — это распространенная мировая практика волеизъявления граждан, — заявил Малькевич. — Она применяется при принятии важного рода решений, в том числе на выборах, в разных странах мира, таких как США, Франция, Германия, Швейцария, Австралия, Канада и т. д. Например, в Эстонии более 43 процентов граждан голосуют на выборах при помощи интернета. В Швейцарии, по опросам, введение интернет-голосования на выборах всех уровней поддерживает более 70 процентов населения».

В России, как отметил Малькевич, дистанционное электронное голосование применяется в пилотном режиме на выборах и голосованиях разного уровня с 2019 года.

«Электронное голосование — это не замена обычного, это дополнительная возможность, опция. Хотите — идите на участок, хотите — голосуйте через портал госуслуг», — сказал Александр Малькевич и подчеркнул, что дистанционное голосование в России можно считать одним из самых передовых в мире с технологической точки зрения.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Малькевич заявил, что Россия находится в числе мировых лидеров по внедрению цифровых технологий в голосовании.