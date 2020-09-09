Джакарта, , 15:43 — REGNUM Вице-президент Индонезии Маруф Амин выразил сожаление в связи со смертью основателя медиагруппы Kompas Gramedia Якоба Отамы, сообщает Kompas.

«Я выражаю соболезнования в связи со смертью Якоба Отамы, основателя Kompas Gramedia Group. Он является образцом для подражания в мире индонезийской журналистики», — заявил Маруф Амин.

«Как журналист и основатель известной медиакомпании Якоб Отама проявил настойчивость и упорный труд в обеспечении лучшего будущего индонезийской журналистики», — отметил вице-президент Индонезии.

Известно, что Якоб Отама скончался в больнице Джакарты днем 9 сентября 2020 года в возрасте 88 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо выразил сожаление в связи с кончиной основателя Kompas Gramedia Якоба Отамы.

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