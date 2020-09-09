Никосия, , 15:29 — REGNUM Республика Кипр продолжит принимать российские военные корабли в своих морских портах, заявил кипрский министр иностранных дел Никос Христодулидис в радиоэфире.

Он напомнил, что власти островного государства всегда оказывали поддержку судам любых стран по гуманитарным соображениям. Отказываться от этого принципа Никосия не будет.

«Это то, что мы делали раньше, и что мы продолжим делать», — подчеркнул Христодулидис.

Как сообщало ИА REGNUM, прекратить доступ российских кораблей в кипрские порты требовали США. Российский посол в Никосии Станислав Осадчий заявил в начале сентября, что Вашингтон рассчитывает таким образом рассорить Россию и Кипр.

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