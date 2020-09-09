Минск, , 15:27 — REGNUM Интеграция Белоруссии и России в том виде, в котором это прописано в союзном договоре, сейчас уже невозможна. Об этом в интервью российским СМИ заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссию сотрясают протесты – все новости»

«Сегодня невозможно уже ту интеграцию реализовать, которая была прописана в союзном договоре», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что поэтому они с президентом России Владимиром Путиным начали обсуждать так называемые карты, чтобы «приспособить к нынешним условиям и выработать в нынешних условиях новые пути интеграции».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не рассматривает возможность инкорпорации Белоруссии.

Комментируя предстоящий визит Лукашенко в Россию, Песков заявил, что лидеры двух государств обсудят вопросы экономического и иного сотрудничества двух частей Союзного государства России и Белоруссии.

Читайте также: Песков: Вопрос вхождения Белоруссии в состав России — «абсолютная чушь»