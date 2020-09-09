Стокгольм, , 15:29 — REGNUM 9 сентября в Риксдаге состоялись первые дебаты после начала нового парламентского года в Швеции. Главной темой обсуждения с участием лидера «Умеренных» Ульфом Кристерссоном и премьер-министром страны Стефаном Лёвена стали вопросы, связанные с противодействием организованной преступности. Об этом 9 сентября сообщила новостная служба Sveriges Radio.

По словам Лёвена, его правительство приняло самый крупный пакет мер по борьбе с деятельностью преступных группировок. В частности, было проведено ужесточение наказаний за совершение преступлений по 50 статьям, а в уголовном кодексе появилось 20 новых статей, предусматривающих наказание за совершение различных насильственных преступлений.

Однако Кристерссон это не убедило, так как он считает, что Лёвен сделал слишком мало. Более того, по мнению лидера «Умеренных, премьер-министр даже не хочет признавать наличие связи между большим уровнем иммиграции, недостаточной интеграцией прибывших беженцев в обществе и ростом преступности в стране.