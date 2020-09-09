Подгорица, , 15:25 — REGNUM Европейский союз с 2007 до 2020 года предоставил Черногории безвозмездную помощь в размере 610 миллионов евро. Об этом говорится в сообщении представительства ЕС в Черногории.

Из этих 610 миллионов евро треть денег поступила за счет дополнительных грантов ЕС. По отдельности Европейский союз пожертвовал наибольшую сумму в транспортный сектор в размере 76,3 миллиона евро и в сектор окружающей среды и защиты климата в размере 75,6 миллиона евро.

70,9 миллиона евро было направлено на сферу демократического управления, а 70,3 миллиона евро — на укрепление верховенства закона.

49,9 миллиона евро выделили на укрепление социальной политики, а 24,3 миллиона евро — на повышение конкурентоспособности и инноваций. Что касается дополнительных грантов ЕС, большая часть денег была пожертвована из бюджета инвестиционной программы Западных Балкан в размере 82 млн евро. На потенциально наиболее привлекательную область приграничного сотрудничества было пожертвовано 63,2 миллиона евро, а сельское хозяйство Черногории получило грант в размере 39 миллионов евро. Гражданское общество, как в ЕС называют сектор НПО, получило от Европейского союза 17,2 миллиона евро, а 3,5 миллиона евро были пожертвованы в области прав человека. В настоящее время ЕС оказывает помощь Черногории в рамках ряда проектов, и одним из самых значительных является оцифровка процессов государственного управления.