Стокгольм, , 15:27 — REGNUM 9 сентября с началом нового парламентского года в Риксдаге состоялся первый рабочий день. В ходе заседания в парламенте Швеции также состоялись первые дебаты после большого летнего перерыва. Во время своего выступления лидер правящих «Социал-демократов» и премьер-министр страны Стефан Лёвен согласился с инициативой «Умеренных» провести перепись населения в Швеции. Об этом 9 сентября сообщила газета Expressen.

Напомним, что в конце августа вопрос проведение первой с 1990-ых годов переписи населения в Швеции поставили представители «Умеренных». Главной причиной этому послужили недавние факты нецелевого использования социальных пособий, которые поступали в карманы высокопоставленных чиновников других стран. В конце августа лидер партии Ульф Кристерссон заявил, что такая небрежная раздача денег шведских налогоплательщиков недопустима.

«Нам нужно следить за численностью населения в нашей стране», — заявил 9 сентября премьер-министр Лёвен, тем самым соглашаясь с требованием «Умеренных».

По словам Кристерссона, соответствующее предложение о проведение переписи будет представлено Налоговый комитет Риксдага уже на следующий день, то есть 10 сентября.