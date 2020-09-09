Москва, , 15:25 — REGNUM Президенты Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Анатолий Бибилов прибыли в Москву с рабочим визитом. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба министерства экономического развития России.

По данным ведомства, главы республик встретились с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком и первым заместителем главы Минэкономразвития Михаилом Бабичем. Сообщается, что в ходе встречи обсуждались вопросы социально-экономического развития Абхазии и Южной Осетии, а также продолжение сотрудничества в сферах образования и культурного обмена.

«Мы настроены всячески поддерживать взаимовыгодное сотрудничество в сфере транспорта, энергетики, сельского хозяйства и образования, причем как в двустороннем, так и многостороннем формате», — процитировали Бабича в пресс-службе.

Отдельно отмечается, что на встрече обсуждалась необходимость вести конструктивный диалог между государствами.

Стоит отметить, что в декабре 2014 года между Москвой и Цхинвалом было подписано соглашение об оказании помощи Южной Осетии в социально-экономическом развитии. В ноябре 2014 года между Москвой и Сухумом был заключен договор о союзничестве и стратегическом партнерстве.