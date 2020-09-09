Киев, , 14:14 — REGNUM 56% украинских граждан считают, что ситуация на региональном уровне после местных выборов 25 октября вообще не изменится.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг», представленные сегодня, 9 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кроме того, опрос показал, что 27% граждан Украины ожидают улучшения ситуации, 8% — ухудшения.

Что касается явки, 59% опрошенных отметили, что «обязательно» будут принимать участие в местных выборах. Кроме того, 19% опрошенных выразили мнение, что шансы на их участие составляют «50 на 50»; 7% — возможно, придут на участки и 14% оценили свое участие в местных выборах как маловероятное.

Социологи отмечают, что опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях 29 августа — 3 сентября 2020 г., а выборочная совокупность составила 10 тыс. респондентов.

ИА REGNUM напоминает, что местные выборы на Украине должны состояться 25 октября. 5 сентября в стране официально стартовал избирательный процесс по проведению местных выборов.