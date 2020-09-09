Минск, , 14:08 — REGNUM Российский президент Владимир Путин попросил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко «по-отечески» поддержать Владимира Зеленского после избрания того главой Украины. Об этом Лукашенко рассказал в большом интервью российским журналистам, запись которого опубликована 9 сентября.

Белорусский президент напомнил, что официальный Минск поддерживал Украину, например, принял 160 тыс. беженцев, покинувших родину из-за конфликта в Донбассе. Он подтвердил, что Путин одобрил поддержку Зеленского.

«Ты поговори с ним, он молодой. Ну, так, по-отечески. Я говорю: «Хорошо, я уже поговорил с ним», — пересказал Лукашенко разговор с Путиным.

Лукашенко добавил, что на Украине в ходе белорусско-украинского форума регионов постарался убедить Зеленского в нежелании России «захватывать Украину». Своего собеседника он назвал понимающим человеком, который хорошо к нему относился.

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