Минск, , 13:59 — REGNUM Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей не будет включён в список чиновников, на которые будут распространяться санкции Евросоюза. Об этом заявил председатель комитета Сейма (парламента) Литвы по европейским делам Гедимнас Киркилас.

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«Евросоюз хотел бы оставить какой-то канал для переговоров с властями Белоруссии, которые все равно будут необходимы, потому что, полагаю, протесты не прекратятся», — пояснил Киркилас в эфире радиостанции Žinių radijas.

«До сих пор он считался более-менее демократическим», — сообщил Киркилас.

Как отмечает ТАСС, Вильнюс пытается играть ведущую роль в политике ЕС в отношении Белоруссии. Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис заявил, что Вильнюс пытается координировать санкции соседних стран против официального Минска.

Напомним, ранее прибалтийские постсоветские республики заявили о готовности применить национальные санкции к официальному Минску, пока Евросоюз решает вопрос о применении общих санкций. В единые списки ЕС, по предварительной информации, включено 20 человек, ответственных за фальсификацию президентских выборов и жестокие политические репрессии.

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