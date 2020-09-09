Минск, , 13:57 — REGNUM В Белоруссии силовики задержали члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Максима Знака, об этом 9 сентября говорится в заявлении КС.

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«Задержан член президиума Координационного совета Максим Знак», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о ранее возбужденном уголовном деле о призывах к захвату власти. Утром 9 сентября Знак успел сообщить, что в штаб Виктора Бабарико пришли люди в масках, «с этого момента связи с ним нет».

По словам адвоката Дмитрия Лаевского, Следственный комитет расследует уголовное дело против КС «за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии».

Как сообщало ИА REGNUM, Координационный совет был создан в середине августа по инициативе сбежавшей в Литву экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. Её муж арестован и содержится в минском СИЗО МВД.

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