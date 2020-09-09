Минск, 9 сентября 2020, 13:57 — REGNUM В Белоруссии силовики задержали члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Максима Знака, об этом 9 сентября говорится в заявлении КС.
Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссию сотрясают протесты – все новости»
«Задержан член президиума Координационного совета Максим Знак», — говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идет о ранее возбужденном уголовном деле о призывах к захвату власти. Утром 9 сентября Знак успел сообщить, что в штаб Виктора Бабарико пришли люди в масках, «с этого момента связи с ним нет».
По словам адвоката Дмитрия Лаевского, Следственный комитет расследует уголовное дело против КС «за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии».
Как сообщало ИА REGNUM, Координационный совет был создан в середине августа по инициативе сбежавшей в Литву экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. Её муж арестован и содержится в минском СИЗО МВД.
Читайте также: «Координационный совет» в Белоруссии: с таким-то счастьем, и на свободе!