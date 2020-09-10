Минск, , 00:28 — REGNUM Низкое качество государственного управления в Белоруссии хоть и уступает украинскому по части волюнтаризма, некомпетентности и коррупции, но приносит стране огромные проблемы. Его следствием стал системный кризис. В чем состоит главная стратегическая ошибка белорусского госуправления, пишет постоянный автор ИА REGNUM Сергей Артёменко.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Отказ от воссоединения с Россией, превращение сепаратистского проекта в культ, на алтарь которого положили науку, экономику и культуру, — всё это привело к тому, что вылилось в наблюдаемый кризис. Если посмотреть конкретно на экономику, то картина более, чем удручает: множество предприятий пришли в упадок, многие были фактически уничтожены, — так, по данным министерства экономики, 2793 субъекта хозяйствования вошли в число организаций, находившихся в процедурах банкротства в течение 2020 года. Да и многие крупные предприятия, пришедшие в упадок, ранее были у всех на слуху, но не выдержали руководства, как принято говорить, талантливых и крепких хозяйственников. Многие известные предприятия, включая градообразующие, включая заводы с огромной рентабельностью, разорились.

Более половины белорусских госпредприятий находятся на грани, а четверть считались убыточными даже до пандемии. И даже в промышленных центрах работу найти настолько тяжело, что молодежь уезжает — в лучшем случае в Минск, в худшем — в Польшу.

Читайте подробности в статье Сергея Артёменко «Белорусская экономика летит в пропасть. Лукашенко опять надеется на Россию».