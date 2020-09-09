Ханой, , 12:40 — REGNUM Вьетнам, принявший на себя председательство в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 2020 году, подчеркнул, что страны Юго-Восточной Азии будут разрешать споры по Южно-Китайскому морю только мирным путем и без развертывания военной силы, сообщает Antara.

Министр иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Минь в своей вступительной речи на 53-м заседании министров иностранных дел стран АСЕАН заявил, что в Южно-Китайском море всегда есть угрозы миру, стабильности, безопасности и свободе морских и воздушных путей.

«АСЕАН будет придерживаться своих принципов, а именно: упор на самоконтроль, мирное урегулирование всех споров на основе международного права, включая Конвенцию ООН по морскому праву, усиление диалога, укрепление доверия, невоенного характера и сдерживание, чтобы не возникло более сложной ситуации», — заявил глава МИД Вьетнама.

Как сообщало ИА REGNUM, министры иностранных дел стран-членов АСЕАН 9 сентября 2020 года начали серию саммитов на фоне трений между двумя крупными державами, США и Китаем.

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