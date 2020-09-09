Минск, , 12:35 — REGNUM Если Белоруссия решится выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и вступить в Североатлантический альянс, Россия «не станет на это спокойно смотреть». Об этом в интервью российским СМИ заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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«Не очень приятно, если танки под Смоленском. Россия этому категорически воспрепятствует. И во что мы превратим Беларусь? В центр военных действий — столкновения между Россией и блоком НАТО», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что выход из ОДКБ — это «не по внутрироссийским ценам покупать самолеты, вертолеты, танки, БМП и автоматы, а по мировой цене, если Россия тебе еще продаст».

Как сообщало ИА REGNUM, визит Лукашенко в Москву может состояться «в ближайшие дни». Источники в Кремле называли дату 14 сентября.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин обсудит со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко вопрос реструктуризации государственного долга республики перед Москвой.

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