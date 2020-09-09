Сеул, , 12:39 — REGNUM Со второй половины 2020 года при министерстве объединения Южной Кореи начал функционировать Центр анализа спутниковой информации, сообщает KBS.

Согласно опубликованным данным, основной функцией центра является сбор и анализ спутниковых снимков, предоставляемых Корейским институтом аэрокосмических исследований (KARI), а целью открытия центра — повышение аналитических возможностей.

В министерстве отметили, что изучение ситуации в КНДР на основе статистических данных весьма ограничено, в то время как анализ спутниковых снимков даст более точную информацию о стране.

Отмечается, что анализ снимков позволит сравнивать данные за разный годы, оценивать площадь сельскохозяйственных угодий или ущерб, нанесённый в результате природных катаклизмов.