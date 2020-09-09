Минск, 9 сентября 2020, 12:33 — REGNUM В Белоруссии полномочия органов власти должны быть перераспределены. Эти изменения необходимо отразить в новой конституции республики. Об этом в интервью российским СМИ заявил президент страны Александр Лукашенко.
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Глава государства отметил, что на идее о перераспределении полномочий между органами власти сходятся некоторые политические деятели и представители отдельных политических партий. Но Лукашенко с этим согласен.
По его слон указал, что роль президента Белоруссии должна заключаться в контроле за обороной и ветвями власти.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в республике ведётся работа уже над третьим вариантом конституции Белоруссии. На сегодняшний день в республике действует конституция 1994 года с имениями и дополнениями, внесёнными по итогам республиканских референдумов.