Минск, , 12:33 — REGNUM В Белоруссии полномочия органов власти должны быть перераспределены. Эти изменения необходимо отразить в новой конституции республики. Об этом в интервью российским СМИ заявил президент страны Александр Лукашенко.

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Глава государства отметил, что на идее о перераспределении полномочий между органами власти сходятся некоторые политические деятели и представители отдельных политических партий. Но Лукашенко с этим согласен.

«Надо. Но при этом надо помнить — и Россия, и Беларусь […] это государства славянские, где нужен крепкий лидер, который будет обладать определёнными полномочиями. В этом его сила», — добавил президент Белоруссии.

По его слон указал, что роль президента Белоруссии должна заключаться в контроле за обороной и ветвями власти.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в республике ведётся работа уже над третьим вариантом конституции Белоруссии. На сегодняшний день в республике действует конституция 1994 года с имениями и дополнениями, внесёнными по итогам республиканских референдумов.