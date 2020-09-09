9 сентября 2020 | Время чтения 4 мин

Европа не осознает, куда заведут ее нынешние заигрывания с Эрдоганом. А политические лидеры, не видящие дальше своего носа, уже забыли историю минувших веков — или всячески пытаются избавиться от таких воспоминаний. Как поступать в этой ситуации, как может ЕС защитить себя и с чем он столкнется, не сделав этого, обсуждает Феодорос Авгеринос в статье «Куда идешь ты, Европа?», опубликованном в греческом издании To Vima.

Дарья Юдкевич, , 14:08 — REGNUM К сожалению, люди не извлекают уроков из истории.

Эмиру — мир Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В XIX веке из-за Наполеона Европа превратилась в огромную бойню. ХХ век стал гораздо хуже предыдущего, потому что появился еще один шизофреник, Гитлер, которого европейцы Антанты терпели и ласкали — якобы, чтобы избежать худшего. В нашем веке у нас в Европе есть разъяренный Эрдоган, который был втянут в ряд конфликтов и которого европейцы и американцы ласкают по своим собственным причинам.

Лидеры Евросоюза забывают или намеренно делают вид, что забывают, что ЕС был создан в 1950-х годах, сразу после Второй мировой войны, именно для защиты Европы от будущих войн. Но канцлер Германии Гельмут Коль сказал Констандиносу Мицотакису, тогдашнему премьеру Греции и отцу нынешнего греческого премьера: «Знаешь, Коста, когда мы с тобой уйдём, то, боюсь, те, кто придет вслед за нами, проигнорируют все наши усилия, потому что они не испытали на себе тягот гитлеровской войны». К сожалению, похоже, что в этом направлении и движется Европа из-за политиков, которые не видят дальше своего носа. Тучи над Европой угрожающе сгустились.

Небо Европы

Турция угнетает 15 миллионов курдов, которые требуют независимости; вторгается и разделяет Кипр, оккупирует северную Сирию, отправляет войска и оружие в Ливию, угрожает Греции, точит зуб на Армению и подначивает 750 тысяч турок Болгарии и 150 тысяч греческой Фракии в какой-то момент восстать, чтобы создать независимое государство. И в то же время она оснащается, как может, и целится на то, чтобы стать ядерной державой.

Теперь Турция претендует на юго-восток Средиземного моря, чтобы шаг за шагом укрепить свое влияние, которое сделает ее Османской империей-2. И чтобы с подобным поворотом Эрдоган вошел в историю как политик, на голову выше Кемаля Ататюрка.

Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

Европейцы

Главы государств ЕС встретятся 24−25 сентября, чтобы обсудить различные вопросы. Среди них — греко-турецкий спор, который обсуждался в прошлом месяце на встрече министров иностранных дел, когда было решено наложить некоторые санкции на Турцию, если она не прекратит давить и притеснять Грецию и Кипр в юго-восточном Средиземноморье. Эрдоган не только не отступил, но и с каждым днем усиливает свои угрозы и заявляет, что уничтожит Грецию. Но не успели греки оглянуться, как некоторые страны ЕС ослабили хватку, потому что якобы у них есть особые интересы с турками.

Итак, допустим, что завтра — встреча глав европейских государств. Есть две версии:

• Лидеры откроют, что Эрдогана не волнуют и не пугают никакие санкции, которые может наложить ЕС, когда объявляются санкции, чье содержание заранее более-менее известно.

• Руководители примутся тянуть резину и вместо строгих санкций ограничатся направлением туркам советов о добрососедстве.

Так что же будет в этом случае? Что будем делать мы, греки, и как поступит наше правительство? Ведь здесь нам нужно без промедления ответить. Вероятно, усилится дипломатическое давление, плюс мы постараемся как можно лучше укрепить свои Вооруженные силы. Это продиктовано простой логикой. Но это не всё, что можно сделать.

Фрегат ВМС Греции Hydra Class (Meko 200HN)

Наши предложения

Названные реакции логичны и осуществимы, только вот не достигают цели, потому что Турция в восемь раз больше нас и лучше оснащена. В нашей истории есть «злополучная война» 1897 года, которая произошла в тех же условиях, что и сегодня. В результате всё, что мы говорим, оказывается пустым звуком. Так что случай требует рассудительности и фантазии. Поэтому мы предлагаем следующее:

1). Мы пишем брошюру, которую распространяем повсюду и в которой показываем, как на территории нынешней Греции находится Турция, которая ей управляет, как империя. А в Туркестане в Средней Азии находятся ее собственные территории.

2). Мы пытаемся инициировать саммит ЕС, чтобы подробно обсудить проблему Турции и дальнейший курс Европы.

3). Указываем, что новые империалистические планы Эрдогана и Турции, если ЕС не остановит их, со временем вызовут большие потрясения на старом континенте, которые сейчас даже невозможно детализировать.

4). 3 ноября состоятся президентские выборы в США. Поэтому мы должны воспользоваться греческим лобби, чтобы заручиться поддержкой Америки, которая будет решительно помогать нам не на словах, а на деле. Это единственная сила, которая может что-то сделать.

5). Нужно встряхнуть НАТО, заставить его действовать, и делать это иначе, нежели сейчас, цитируя статьи 4, 9 и 12 Устава, чтобы создать Комитет по урегулированию проблем, возникающих внутри альянса. Эти статьи дают нам возможность настаивать на заседании постоянного Совета НАТО, где может быть принято решение о властном урегулировании конфликта между несколькими членами альянса. С этой целью избирается специальная комиссия, которая изучает проблему и предлагает решение согласно правилам ООН, НАТО и международного права.

6). Налаживаем прямой контакт с соседними с Турцией странами, такими как Болгария, Армения, Грузия, Азербайджан, Ирак, Курдистан и Сирия, потому что все эти страны в долгосрочной перспективе будут находиться под тем или иным давлением со стороны империалистической Турции. Оттуда мы наблюдаем и действуем — всегда с предельной собранностью, и да поможет нам Бог.