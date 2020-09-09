Джакарта, , 11:10 — REGNUM Министры иностранных дел стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 9 сентября 2020 года начали серию саммитов на фоне трений между двумя крупными державами, США и Китаем, сообщает Antara.

Ожидается, что представители России, Японии, Австралии, Южной Кореи и Индии присоединятся к обсуждениям.

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди предупредила США и Китай не вовлекать страны Юго-Восточной Азии в их геополитическую битву.

«Мы не хотим попасть в ловушку этой конкуренции», — заявила Ретно Марсуди.

По словам главы МИД Индонезии, АСЕАН не хочет принимать чью-то сторону, но ситуация в Южно-Китайском море «тревожна».

Напомним, с середины августа 2020 года США неоднократно отправляли военные корабли в Южно-Китайское море и Тайваньский пролив, что вызывало протест у властей Китая. США также занесли в черный список 24 китайских предприятия за их участие в строительстве и освоении искусственных островов.