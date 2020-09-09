Минск, , 11:11 — REGNUM Украина пережила то, что сейчас происходит с Белоруссией. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в эфире белорусского телеканала ATN.

Майдан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы, украинцы, пережили всё то, что сейчас происходит с Белоруссией. У нас есть горький опыт, который стоит нам сегодня будущего нашей страны», — рассказал он.

Кива отметил, что жители Украины поверили в государственный переворот как в одно из достижений «демократии».

"Нас использовали для того, чтобы привести к власти марионеточное, подконтрольное правительство, которое последовательно сдавало интересы страны», — добавил депутат.

В итоге Украина потеряла часть территорий и населения, в стране разрушена экономика, а сама страна находится под внешним управлением, констатировал Кива.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава директората защиты прав детей министерства социальной политики Украины Руслан Колбаса заявил, что за шесть лет после госпереворота детское население Украины сократилось на 40%.

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