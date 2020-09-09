Джакарта, , 10:50 — REGNUM Председатель Народного консультативного конгресса (НКК) Индонезии Бамбанг Сусатьо попросил правительство ввести строгие санкции в отношении кандидатов на пост главы регионов, не соблюдающих санитарный протокол, сообщает Kompas.

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«Правительство, в данном случае министерство внутренних дел, должно занять твердую позицию, если кандидаты в главы регионов по-прежнему не дисциплинированы в применении протоколов здравоохранения», — заявил Бамбанг Сусатьо.

По его словам, необходимо собирать данные о главах регионов, которые нарушили протоколы здравоохранения, для судебного преследования.

Напомним, региональные выборы в Индонезии были перенесены на более поздний срок из-за эпидемии. Они пройдут, как ожидается, в декабре 2020 года в 270 регионах Индонезии, охватывающих девять провинций, 224 района и 37 городов.

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