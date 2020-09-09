Париж, , 11:04 — REGNUM В среду, 9 сентября, депутаты Национального собрания Франции от партии «Вперед, Республика!», основанной президентом Франции Эммануэлем Макроном, проголосуют за нового лидера партии в парламенте. Об этом сообщает France Info.

На должность, которую ранее занимал Жиль Ле Жандр, теперь претендуют 5 кандидатов: Патрис Анато, Орор Берже, Кристоф Кастанер, Франсуа де Руги и Корали Дюбост. Все они начали кампанию по избранию на пост председателя франции еще в июле. Однако парламентские каникулы и ограничения связанные с пандемией SARS-CoV-2 послужили существенным препятствием для наиболее эффективного использования рычагов влияния.

«Это была очень трудная кампания», — заявил Патрис Анато. «Мне приходилось делать много звонков, рассылать СМС, иногда по несколько раз», — добавил он. В условиях невозможности личных встреч во время кампании Анато и его сторонники переговаривались либо по телефону, либо в ходе видеоконференций на платформе Zoom.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее три депутата Национального собрания от партии «Вперед, Республика!» Кристоф Бланше, Перрин Гуле и Бландин Брокар объявили о своем переходе в парламентскую фракцию партии «Демократическое движение».

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