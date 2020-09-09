9 сентября 2020 | Время чтения 4 мин

Станислав Стремидловский, , 09:55 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Правительство Польши приветствует «сигналы» о том, что Германия может приостановить строительство газопровода «Северный поток — 2» из-за «попытки отравить» российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил в интервью The Associated Press заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. То, что «проснулись» некоторые немецкие политики — хорошо, подчеркнул польский дипломат. Однако, по его словам, прискорбно, что для этого «потребовалось такое ужасное событие».

Для Варшавы любое слово против «Северного потока — 2», который считается международным, в лыко. Поэтому правящий польский лагерь во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS) с большим энтузиазмом вовлекся в обсуждение судьбы российского блогера, хотя до сих пор каких-то симпатий к нему не испытывал. Навальный интересен с точки зрения того, насколько он способен расшатать Россию. Однако его политические взгляды, как таковые, вызывают настороженность у проправительственных экспертов и изданий. Они считают, что Навальный — это одновременно и «либеральный оппозиционер», и «российский националист», который, если когда-нибудь придет к власти (что, впрочем, считают маловероятным), сумеет привлечь к России симпатии всего Запада, особенно Германии и Франции. А те уже отдадут постсоветское пространство под контроль Москвы, что по меркам сегодняшнего правящего польского мейнстрима, который сам демонстрирует скрытые империалистические амбиции, является непростительным грехом.

Тем не менее, Варшава втянулась в интригу с Навальным. Точнее, ее втянул туда Берлин. Есть парадоксы в том, как немецкие политики разыгрывают вопрос «Северного потока — 2». На днях Bloomberg со ссылкой на источники в ХДС сообщал следующее, что «канцлер Германии Ангела Меркель полагает, что любой ответ Москве на инцидент с оппозиционером Алексеем Навальным необходимо согласовать с европейскими партнерами, он не должен быть односторонним немецким». Это предполагает сложный процесс согласований, в ходе которого на предложение приостановить достройку газопровода кто-либо может наложить вето. Однако в польском правящем лагере почему-то уверены, что Берлин может пойти на отказ от «Северного потока — 2» самостоятельно. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий истолковывает высказывания некоторых немецких политиков, в частности министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр в свою пользу, считая, что в Берлине признали, будто бы «Северный поток — 2» является политическим проектом. Хотя сама Меркель неоднократно уточняла, что это экономический проект, хотя и имеет политическую составляющую.

Как отмечает Die Welt, поляки строят собственный газопровод Baltic Pipe, который намерен конкурировать с «Северным потоком — 2». Если «германо-российский трубопровод» не будет запущен, Польша окажется в лучшем положении, став своего рода энергетическим хабом Центральной и Восточной Европы. В Варшаве, заключает газета, «возлагают большие надежды на то, что Берлин теперь пойдет по другому пути и исправит сделанную с польской точки зрения ошибку. Речь идет об энергетической безопасности всего региона, а также об успехе проекта конкурента из Польши». В условиях противостояния ЕС и администрации президента США Дональда Трампа это означает, что политическим проектом является не сколько «Северный поток — 2», а концепция польского хаба. Восточный комитет немецкой экономики, пишет Die Tageszeitung, считает, что возможной альтернативой российскому газу являются сланцевый газ из США, сжиженный газ России и Катара или трубопроводный газ из Алжира, Ливии и Азербайджана. Baltic Pipe, как и польские терминалы по приему американского газа в этой концепции не учитываются, а значит экономического смысла не имеют.

В любом случае, непонятно, зачем Берлину, который все это время рассчитывал сам стать газовым хабом для всей Европы, вдруг отказываться от этой идеи и лишать себя значительной доли рынка и прибылей в пользу Польши. Тем более что Варшава, даже достроив свой газопровод и расширив терминалы по приему СПГ, все равно не сможет конкурировать с теми объемами, которые предоставляет Россия. Ветви «Северного потока» в этом отношении важны и по другой причине. По словам эксперта по вопросам энергетики британского Оксфордского института энергетических исследований Виталия Ермакова, газопроводы, идущие через Украину, наполняются газом с месторождений, производительная способность которых снижается, и сами трубы уже на грани своего ресурса. В случае «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2» газ идет из новых месторождений полуострова Ямал, плюс у новых газопроводов через Балтийское море намного более короткий транспортный маршрут. Побить такие аргументы Варшава не способна.

Поэтому ряд экспертов и изданий правящего польского лагеря с некоторой настороженностью наблюдают за партией, которую разыгрывает Берлин. Немцам не доверяют, а от канцлера Меркель ждут каверзы. «Навальный, Германия, «Северный поток — 2» — это театр для наивных, — заявляет политолог Александра Рыбиньская. — Стратегия Берлина в отношении диктатур — моральное негодование при продолжении экономического сотрудничества и политического диалога — до сих пор шла ему на пользу. И Алексей Навальный не кажется достаточным поводом для отказа от этой стратегии». Похоже, что в нынешней игре Германия успешно разыгрывает польских политиков, заставляя их делать ложные ходы.