Киев, 9 сентября 2020, 09:41 — REGNUM Члены Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов не планируют просить политическое убежище на Украине. Об этом они заявили 8 сентября во время пресс-конференции.
При этом Родненков добавил, что планов касательно политического убежища у оппозиционеров нет. Активисты отметили, что с ними не контактировали представители властей Украины.
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Позже, в эфире телеканала «1+1» оппозиционеры сообщили, что планируют вернуться в Белоруссию.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны обратились к Украине с просьбой выдать оппозиционеров.
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