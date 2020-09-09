Киев, , 09:41 — REGNUM Члены Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов не планируют просить политическое убежище на Украине. Об этом они заявили 8 сентября во время пресс-конференции.

«Мы не запрашивали какого-то особого статуса… Планируем ли мы обращаться за политическим убежищем? Честно говоря, мы ещё не успели с Антоном эти вопросы обсудить», — сказал Кравцов.

При этом Родненков добавил, что планов касательно политического убежища у оппозиционеров нет. Активисты отметили, что с ними не контактировали представители властей Украины.

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Позже, в эфире телеканала «1+1» оппозиционеры сообщили, что планируют вернуться в Белоруссию.

«Наша команда находится в Минске. Там мы чувствуем себя комфортно. В Минске наибольшая польза от того, что мы делаем», — заявил Родненков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны обратились к Украине с просьбой выдать оппозиционеров.

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