Вашингтон, , 09:33 — REGNUM Министерство внутренней безопасности (МВБ) США утверждает, что Россия «распространяет дезинформацию относительно психического здоровья» бывшего вице-президента США, кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена. Об этом ведомство предупредило и местные власти, которым был разослан доклад с соответствующей информацией. Об этом 9 сентября сообщает телекомпания ABC со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания документ.

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Телекомпания напоминает, что проект доклада под названием «Россия, вероятно, будет распространять клевету о здоровье американских кандидатов, чтобы повлиять на выборы 2020 года» был представлен на рассмотрение в офис по законодательным делам и связям с общественностью министерства 7 июля. Этот документ не был предназначен для широкой публикации, однако, как следует из служебных электронных сообщений, должен был быть распространён среди федеральных и местных правоохранительных служб. Между тем МВБ тогда воздержалось от публикации документа.

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Теперь же, по данным телеканала, в министерстве подготовили обновлённый вариант доклада, который и был разослан представителям американских властей на местах. Это было сделано после шумихи в СМИ, которую вызвала эта тема, отмечает ABC.

В докладе бездоказательно утверждается, что Россия распространяет «необоснованные утверждения» о том, что Байден «нездоров». По мнению МВБ, подобные сообщения «могут найти отклик среди некоторых американских избирателей и и уменьшить их доверие к нему как кандидату».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее действующий глава Белого дома Дональд Трамп неоднократно нелестно высказывался в адрес бывшего вице-президента США, кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена. Американский лидер уверен, что его соперник на предстоящих выборах главы Белого дома должен пройти тест на определение умственных способностей, чтобы доказать, что он достоин возглавлять страну.

Трамп считает, что 77-летний Байден, который на три года старше него, слишком стар, чтобы баллотироваться в президенты. По мнению американского лидера, Байден — «умственно отсталый».