Сеул, , 09:31 — REGNUM 9 сентября глава Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Со Хун провел телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Робертом О’Брайеном, с которым обсудил ситуацию с коронавирусом и ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

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По их словам, в рамках разговоры стороны еще раз подтвердили свою приверженность укреплению альянса, высоко оценили двустороннее сотрудничество в различных областях, включая борьбу с коронавирусом, а также договорились продолжить переговоры на тему северокорейской ядерной проблемы и провести в ближайшее время личную встречу.

Известно, что это первый разговор представителей двух стран после назначения Со Хуна на должность главы Управления национальной безопасности.