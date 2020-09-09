Москва, , 09:21 — REGNUM Телеканал «Звезда» опубликовал видео перехвата российским истребителем Су-27 самолетов-разведчиков США и Швеции над Балтийским морем.

На кадрах, которые были сняты из кабины пилота, видно, как Су-27 летит рядом с RC-135 Военно-воздушных сил США и «Гольфстримом» ВВС Швеции.

Как сообщало ИА REGNUM, две воздушные цели, идущие к государственной границе России, были обнаружены над нейтральными водами Балтийского моря. Весь полет Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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