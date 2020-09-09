Варшава, , 09:21 — REGNUM В правящей партии Польши «Право и справедливость» обсуждают внесение поправок в избирательный кодекс республики, которые способны коренным образом изменить правила проведения избирательных кампаний. Об этом сообщает Dziennik.

Источники издания Dziennik, близкие к руководству партии, сообщили, что планируемые изменения коснутся четырех аспектов избирательного законодательства.

Во-первых, будет предложено изменить правила проведения опросов общественного мнения накануне выборов. Это будет выражаться либо в запрете публиковать результаты политических опросов за определенное время до основного дня голосования, например, за неделю, либо в разрешении проводить опросы только сертифицированными исследовательскими центрами. Предполагается, что это снизит вероятность манипуляций, когда с помощью результатов опросов пытаются повлиять на общественное мнение.

Во-вторых, предлагается отмена или корректировка правил «дня тишины» до выборов. В настоящее время за день до основного голосования, а также в день голосования избиратели не должны публично высказываться, за кого отдали голос.

В-третьих, предлагается увеличить лимиты расходов на избирательные кампании со стороны их участников. Текущие лимиты расходов на кампанию, по мнению авторов проекта, слишком малы. По мнению авторов проекта, они могли бы быть вдвое больше.

В-четвертых, предлагается наделить местные органы самоуправления правом получить списки избирателей из Государственной избирательной комиссии. Это, по мнению инициаторов изменений, позволит в будущем избежать ситуации, с которыми столкнулся избирательный процесс в мае текущего года, когда в связи с пандемией выборы проходили частично по почте, но руководство избирательной комиссии отказывалось предоставить почте списки избирателей.