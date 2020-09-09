Москва, , 09:14 — REGNUM Переговоры с прибывшим в столицу России для участия в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС) главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди проведет 9 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом 9 сентября сообщает ТАСС.

Уточняется, что данная встреча станет первой в очном формате в нынешнем году.

При этом указывается, что темами обсуждения глав МИД двух стран станут состояние и перспективы развития многопланового сотрудничества двух государств, вопросы развития евразийских интеграционных процессов и актуальные проблемы региональной и международной повесток дня.

Кроме того, будет обсуждено взаимодействие России и Казахстана в таких важных сферах, как космос, энергетика, экономическая интеграция, а также связи в военно-технической и оборонной областях.

При этом также сторонами будут обсуждены совместные действия в Евразийском экономическом союзе, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), СНГ, а также в ООН и ОБСЕ.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября стало известно, что оборудование на космодроме Байконур, не используемое Россией, могут вернуть Казахстану.